HaberlerGaleriKarın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı
Karın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve görenleri şaşkına çevirdi. Karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran ve hastaneye gittiğinde 110 kilo olan 40 yaşındaki kadın yapılan ameliyat sonrası 70 kiloya kadar düştü. Kadının karnından çıkan ise hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:59Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:59