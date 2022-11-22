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Haberler Galeri Karın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨‍⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı

Karın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨‍⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve görenleri şaşkına çevirdi. Karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran ve hastaneye gittiğinde 110 kilo olan 40 yaşındaki kadın yapılan ameliyat sonrası 70 kiloya kadar düştü. Kadının karnından çıkan ise hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:59
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Karın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨‍⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne karın şişliği şikayeti ile başvuran kadın hastanın karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ile Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz'ın 2 saat süren operasyonu ile 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨‍⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı

'HASTA GELDİĞİNDE 110 KİLODAN AĞIRDI'
Op. Dr. İhsan Gündüz, hastanın uzun zamandır karın şişkinliğinin bulunduğunu ve hastaneye başvurmakta geciktiğini söyledi. Op. Dr. Gündüz, "Bizi şaşırtacak derecede büyük bir kitle ile karşılaştık. Batın içerisinde hemen her organa temas eden, tam kaynağı da belli olmayan büyük bir kitleydi. Gerekli operasyonu yaptık. Hasta geldiğinde 110 kilodan ağırdı. Şimdi 70 kilo civarında. Üzerinden büyük bir yük kalktı. Hastanın yürüyüşünü, eklemlerini, solunumunu hatta kalp fonksiyonlarını bile etkileyecek bir kitleydi" dedi.

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Karın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨‍⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı

'İLK KEZ BÖYLE BİR KİTLE GÖRDÜM'
Op. Dr. Yüksel Beyaz da şunları söyledi:
"15 yıllık cerrahım, ilk kez böyle bir kitle gördüm. Türkiye'de bu kadar büyük bir kitle çıkartıldığını görmedim. Dünyanın belki de en büyük kitlesi olabilir. Hasta için çok iyi bir ameliyat oldu. Açıkçası bizi biraz zorladı. Fakat hastanın iyi olması bizi de mutlu etti. Hasta da ameliyat sonrası şaşırdı. Nefes alamayan hasta, ameliyattan nefes alıp, rahat yürümeye başladı."
Hastanın karnından çıkarılan kitlenin incelenmesi sürüyor.

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Karın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨‍⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı

İŞTE OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

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Karın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨‍⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı