Karın şişliği şikayetiyle doktora gitti 👨‍⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Ameliyata 110 kilo girdi 70 kilo çıktı

'İLK KEZ BÖYLE BİR KİTLE GÖRDÜM'

Op. Dr. Yüksel Beyaz da şunları söyledi:

"15 yıllık cerrahım, ilk kez böyle bir kitle gördüm. Türkiye'de bu kadar büyük bir kitle çıkartıldığını görmedim. Dünyanın belki de en büyük kitlesi olabilir. Hasta için çok iyi bir ameliyat oldu. Açıkçası bizi biraz zorladı. Fakat hastanın iyi olması bizi de mutlu etti. Hasta da ameliyat sonrası şaşırdı. Nefes alamayan hasta, ameliyattan nefes alıp, rahat yürümeye başladı."

Hastanın karnından çıkarılan kitlenin incelenmesi sürüyor.