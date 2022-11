11 sezonluk dev zombi dizisi veda etti! TWD yeni sezon yayımlanacak mı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte TWD finali ile ilgili izleyici yorumları

The Walking Dead nasıl bitti sorusunun cevabı efsane dizisinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. 11 sezon süren ve çizgi romandan uyarlanan The Walking Dead dizisi tüm dünyada sevilerek takip edildi. Peki The Walking Dead ne zaman final yaptı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte izleyenlerin yorumları...