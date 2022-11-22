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Haberler Galeri 11 sezonluk dev zombi dizisi veda etti! TWD yeni sezon yayımlanacak mı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte TWD finali ile ilgili izleyici yorumları

11 sezonluk dev zombi dizisi veda etti! TWD yeni sezon yayımlanacak mı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte TWD finali ile ilgili izleyici yorumları

The Walking Dead nasıl bitti sorusunun cevabı efsane dizisinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. 11 sezon süren ve çizgi romandan uyarlanan The Walking Dead dizisi tüm dünyada sevilerek takip edildi. Peki The Walking Dead ne zaman final yaptı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte izleyenlerin yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 13:20
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11 sezonluk dev zombi dizisi veda etti! TWD yeni sezon yayımlanacak mı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte TWD finali ile ilgili izleyici yorumları

11 sezonluk dev zombi dizisi The Walking Dead dizisi final yaptı. Yıllardır tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan yer yer ürkünç olabilen dizinin finali ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 2010 yılında yayımlanmaya başlayan The Walking Dead dizisi çizgi romandan uyarlandı. Peki The Walking Dead nasıl bitti? The Walking Dead finali sevildi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 sezonluk dev zombi dizisi veda etti! TWD yeni sezon yayımlanacak mı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte TWD finali ile ilgili izleyici yorumları

THE WALKING DEAD NE ZAMAN BİTTİ?

The Walking Dead 11. Sezon 24. bölümüyle ekranlara veda etti. 90 dakikalık "Rest in Peace" isimli bölümle sonlandı.

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11 sezonluk dev zombi dizisi veda etti! TWD yeni sezon yayımlanacak mı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte TWD finali ile ilgili izleyici yorumları

TWD NASIL BİTTİ?

Final bölümü "Rest in Peace" Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) önderliğinde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'e karşı mücadelesini konu aldı. Dizinin sonu, hayranları çok sayıda yan ürün için hazırlarken, kapanış görevi görüyor.

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11 sezonluk dev zombi dizisi veda etti! TWD yeni sezon yayımlanacak mı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte TWD finali ile ilgili izleyici yorumları

Başrollerini Lincoln ve Gurira'nın paylaştığı yakında çıkacak olan "The Walking Dead" spinoff'unu oluşturan bu sürpriz sahne, programın geri kalanı tamamlandıktan sonra geçen yaz Georgia stüdyosunda tam bir gizlilik içinde çekildi. "The Walking Dead: Dead City" dizisinin Nisan 2023'te yayınlanması planlanıyor.

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11 sezonluk dev zombi dizisi veda etti! TWD yeni sezon yayımlanacak mı? The Walking Dead nasıl bitti? İşte TWD finali ile ilgili izleyici yorumları

ÇİZGİ ROMANDAN UYARLAMA

Frank Darabont tarafından geliştirilen "The Walking Dead" (Yürüyen Ölüler), Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard'ın aynı adlı çizgi romanına dayanıyor.