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Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar şaşırttı! Herkes merak ediyordu

Bir baba-oğul sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları içinde ne var formatlı videolarında çıngıraklı yılanın ilginç bir sese sahip olan kuyruğunu incelemeye aldı. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Maket bıçağı yardımıyla kestikleri kuyruğun içinden çıkanlar şaşkınlık yaratarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o ilginç videoya ilişkin kareler…

Giriş Tarihi: 26.03.2021 14:39
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Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar şaşırttı! Herkes merak ediyordu

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı.

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Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar şaşırttı! Herkes merak ediyordu

Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.

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Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar şaşırttı! Herkes merak ediyordu

İşte baba-oğulun adım adım ilginç araştırması.

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Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar şaşırttı! Herkes merak ediyordu
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Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar şaşırttı! Herkes merak ediyordu