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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar şaşırttı! Herkes merak ediyordu Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar şaşırttı! Herkes merak ediyordu
Bir baba-oğul sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları içinde ne var formatlı videolarında çıngıraklı yılanın ilginç bir sese sahip olan kuyruğunu incelemeye aldı. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Maket bıçağı yardımıyla kestikleri kuyruğun içinden çıkanlar şaşkınlık yaratarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o ilginç videoya ilişkin kareler…
Giriş Tarihi: 26.03.2021 14:39
Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.
İşte baba-oğulun adım adım ilginç araştırması.