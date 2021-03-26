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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Rahmet ve bereket ayı yaklaşıyor! Ramazan ayı 2021 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi... Rahmet ve bereket ayı yaklaşıyor! Ramazan ayı 2021 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi... Geçtiğimiz sene yeni tip koronavirüsün gölgesinde hüzünle ihya edilen on bir ayın sultanı, bu sene huşu içinde karşılanacak. Sağlık ve şükür ayı Ramazan'a ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının bu sene hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Diyanet'in yayımladığı takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ramazan ayı 2021 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 26.03.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 13:34
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslümanlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti. Bu sene nasıl bir tedbir alınacağı henüz bilinmezken, Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı da merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, Ramazan ayı 2021 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?
Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sünneti olan teravih namazını kılmak * Kur'an okumak * Namazları cemaatle kılmak
* Sahur yapmak
* İftar ettirmek * Kadir Gecesini aramak * Sabretmek * İhsan ve ikramda bulunmak * Tövbe etmek * Cenneti istemek * Çokça Kelime-i Tevhid söylemek * Ramazan umresi yapmak * Açları doyurmak