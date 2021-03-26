Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslümanlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti. Bu sene nasıl bir tedbir alınacağı henüz bilinmezken, Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı da merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, Ramazan ayı 2021 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte merak edilenler...