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Lüks çiftlik evinde uyuşturucu baskını! 'Doktor' kimyagere tarif verirken yakalandı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri'nin Silivri'de "Uyuşturucu Hap İmalat Merkezi" olarak kullanılan lüks çiftlik evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan "Doktor" kod adlı Bulgaristan vatandaşı Boris I.'nın "Captagon" imalatını bir kimyagere tarif ederken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. Çökertilen 10 kişilik çetenin üyelerinin; operasyonda ele geçirilen 30 kilo 158 gram kimyasal maddeyle üç milyon adet "Captagon" isimli uyuşturucu hap imal etmeyi ve imal edecekleri hapları yurt dışına göndermeyi planladıkları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:12
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Lüks çiftlik evinde uyuşturucu baskını! ’Doktor’ kimyagere tarif verirken yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Silivri'de bulunan ve uyuşturucu madde satıcıları tarafından "Uyuşturucu Hap İmalat Merkezi" olarak kullanılan lüks bir Çiftlik Evi'ne operasyon yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lüks çiftlik evinde uyuşturucu baskını! ’Doktor’ kimyagere tarif verirken yakalandı

2'si Bulgaristan uyruklu olmak üzere 10 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi.

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Lüks çiftlik evinde uyuşturucu baskını! ’Doktor’ kimyagere tarif verirken yakalandı

Silivri Ali Paşa Mahallesi'ndeki Çiftlik Evi'nde 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde olmak üzere kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

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Lüks çiftlik evinde uyuşturucu baskını! ’Doktor’ kimyagere tarif verirken yakalandı

Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adresin "Captagon" isimli uyuşturucu hapın imalathanesi olarak kullanılan giriş katında ele geçirilen ve uyuşturucu hapların imal edildiği malzemelere el konuldu.

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Lüks çiftlik evinde uyuşturucu baskını! ’Doktor’ kimyagere tarif verirken yakalandı

KOD ADI: DOKTOR...
Operasyonda "Doktor" kod adlı Bulgaristan uyruklu Boris I. da gözaltına alındı.