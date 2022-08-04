Lüks çiftlik evinde uyuşturucu baskını! ’Doktor’ kimyagere tarif verirken yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Silivri'de bulunan ve uyuşturucu madde satıcıları tarafından "Uyuşturucu Hap İmalat Merkezi" olarak kullanılan lüks bir Çiftlik Evi'ne operasyon yaptı.