Maskeli katil iddiasıyla gündeme oturmuştu! Müge Anlı’daki Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil tutuklandı
22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurmuştu. Yolda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan Topaloğlu'nu kimin öldürdüğü günlerce programda konuşulmuş, yaşadığı köyde çok sayıda tanık stüdyoya konuk olmuştu. Filmleri aratmayan cinayette katil tutuklandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.09.2023
11:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Olay, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Sivrihisar ilçesi İstiklalbağı Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu, yolda yürüdüğü esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Aile, cinayetin çözülmesi için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bunun üzerine Eskişehir'de cinayetin işlendiği köye giden Müge Anlı ve ekibi, Mehmet Topaloğlu cinayetinde ailenin şüphelendiği isimlerden Ahmet Çetin ile konuştu.
"KAR MASKELİYDİ"
Olay günü yaşananları anlatan Ahmet Çetin, "Ben evimin oradan arabamı almaya doğru ağıla doğru gidiyordum. Mehmet'in olayında siyah kapı ile beton direk arasında ben o hizadayken şahıs bahçe duvarının dibinden ateş ederek atladı.
Hiç durmadan ateş etti. Yaklaşık 150 metre dere yatağına doğru kovaladım. 70-80 kilo aralarında 1,70-1,80 boyları arasında kar maskeliydi." ifadelerini kullandı.
Muhabirin "Peki ne oldu da peşini bıraktınız?" sorusuna yanıt veren Ahmet Çetin, "Ayağımda terlik vardı. Kaçtığı yer çalı çırpı olduğu için oraya doğru gitmem zordu." diye konuştu.