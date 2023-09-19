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İstanbul'un barajlarında son durum | Su seviyesi yüzde 25'in altında! Kriz kapıda

İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü. Bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında İstanbul'un barajları hakkında son bilgileri izleyiciye aktardı.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 11:32
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İstanbul’un barajlarında son durum | Su seviyesi yüzde 25’in altında! Kriz kapıda

Kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Büyükçekmece barajı oldu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 4.83 olarak ölçülürken, göl adeta çöle döndü.

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İstanbul’un barajlarında son durum | Su seviyesi yüzde 25’in altında! Kriz kapıda

Daha önce metrelerce suyun olduğu barajda şimdi kamyonetlerle bile rahatlıkla ilerlemek mümkün hale geldi. Baraj gölünü besleyen dereler de tamamen kururken, üzerine kurulu köprülerin altındaki sular çekildi, tarihi kalıntılar ortaya çıktı.

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İstanbul’un barajlarında son durum | Su seviyesi yüzde 25’in altında! Kriz kapıda

İstanbul'da barajlar son günlerde kesilen yağışların ardından alarm vermeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü.

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İstanbul’un barajlarında son durum | Su seviyesi yüzde 25’in altında! Kriz kapıda

Bu değer son bir yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Bir ay önce barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 30 civarındaydı. İstanbul'un barajlarındaki yüzde 24.97 doluluk oranının 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl bu tarihte 51.95, 2021 yılında ise yüzde 53.35 olarak ölçülmüştü.

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İstanbul’un barajlarında son durum | Su seviyesi yüzde 25’in altında! Kriz kapıda

BARAJ GÖLÜNDE KORKUTAN GÖRÜNTÜLER
İstanbul'un susuzluktan en çok etkilenen barajlarından biride Büyükçekmece Baraj Gölü oldu. Bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 4.83 olarak ölçüldü. Baraj havzasındaki görüntüler ise bilim-kurgu filmlerindeki görüntüleri aratmıyor.