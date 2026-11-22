Türkiye'nin 22 yıldır sigara içilmeyen köyü! Gelen misafirlere de yasak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde 22 yıldır sigara içilmiyor. Köy muhtarının öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında, 40 haneli köyde açık ve kapalı alanlarda sigara içilmesine izin verilmiyor. Köy girişine asılan tabelayla ziyaretçiler de uyarılırken, yıllardır sürdürülen uygulama herkese örnek oluyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde 22 yıldır sigara içilmiyor. Köy muhtarı Mahmut Sezer'in öncülüğünde 22 yıl önce başlatılan uygulama, Ortaöz köyü ve bağlı 3 mahalledeki vatandaşın ortak mücadelesiyle yıllardır sürdürülüyor. 40 haneli köyün girişinde de ziyaretçileri, "Sigara içilmeyen Ortaöz köyüne hoş geldiniz" tabelası karşılıyor. Köydeki açık ve kapalı alanlarda sigara içilmesine izin vermeyen köy sakinleri, herkese örnek oluyor.



Köy muhtarı Sezer, 22 yıl önce bu uygulamayı başlattıklarında herkesin karşı çıktığını ama daha sonra tüm vatandaşların sigarayı bıraktığını söyledi.

"KÖYE GELENLER DE BUNDAN MEMNUNLAR" Köyde 22 yıldır sigara içmenin yasak olduğunu belirten Ortaöz köyü muhtarı Mahmut Sezer, "22 yol önce çok büyük mücadelelerle sigarayla ilgili başlattığımız durumu başarıyla gerçekleştirdik. Tüm komşuların, arkadaşların yardımıyla bunun üstesinden geldik. Köy sınırları içerisinde sadece kapalı alanlarda değil, açık alanlarda da sigara içirtmiyoruz. Köye gelenler de bundan memnunlar. Sigara içenler bile tabelaları gördüğü zaman ya da biz söyleyince sigaralarını ceplerine koyuyor. Herkes zaten duydu, saygı gösteriyorlar" dedi.

"KAÇAK ŞEKİLDE İÇENLER OLDU"

İlk zamanlarda uygulamaya bazı vatandaşların tepki gösterdiğini anlatan Sezer, "Çok tepki aldık. Hatta öyle kaçak şekilde içenler oldu ki gelip o levhaların altında kümelenip sigaraları yaktılar. Hemen bunları da haber yaptık. Biz de şikayet ettik. Jandarma bile ilgilendi. Zaman içerisinde bunlar da unutuldu. Her geçen yıl devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herkes artık buranın sigara içilmeyen köy olduğunu öğrendi ve alıştı" diye konuştu.

"BEN 30 YIL SİGARA İÇTİM" Kendisinin de 30 yıl sigara kullandığını belirten Sezer, "Ben 30 yıl sigara içtim. Çalıştığım iş yerinde genel müdür gelir kontrol ederdi. 'Gene mi sigara içiyorsun' diyecek diye aklım çıkardı. Onun için oradayken bırakmıştım. Buraya gelince de aynı mücadeleyi sürdürdük. Yazları çok genç geliyor. Gençlerle çok mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.