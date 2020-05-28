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Sürücü kurslarına 'koronavirüs' düzeni! Eğitimler nasıl olacak?
Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı mart ayında okullarla birlikte kapatılan sürücü kursları, yeniden açılıyor. 1 Haziran'da eğitimlerin tekrar başlaması öngörülen kurslarda hazırlıklar yapılıyor. Ehliyet almak için başvuran sürücü adayları, 10'ar kişiliğe düşürülen dersliklerde, temas edilen yerlerin streç filmle kaplandığı araçlarda eğitim görecek.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:43
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