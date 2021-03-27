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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Nihat Hatipoğlu yazdı! Berat Kandili önemi nedir? Berat Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler... Nihat Hatipoğlu yazdı! Berat Kandili önemi nedir? Berat Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler... Berat Kandili önemi nedir? On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişini müjdeleyen Berat Kandili bugün dualarla idrak edilecek. Rahmet mevsimi üç ayların bereketli zamanlarından Berat gecesinin ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, bu gece hangi duaların okunması gerektiğini ve hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu köşe yazısında Berat Kandili'ni kaleme aldı. Peki, Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? berat gecesi okunacak dualar neler? İşte Berat Kandili ile ilgili tüm detaylar... Giriş Tarihi: 27.03.2021 16:39
Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Hata ve günahlardan kurtulmak isteyen vatandaşlar, Berat Kandili'nde bol bol dua ederek tevbe etmek istiyor. Üç ayların tam ortasında yer alan Berat Kandili ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, internet üzerinden detayları araştırıyor. İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu mübarek geceye ilişkin bir yazı kaleme aldı. İşte Hatipoğlu'nun yazısı ve Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler...
GALERİ DEVAM EDİYOR "KURTULUŞ GECESİ GELDİ"
Nihat Hatipoğlu da mübarek geceye ilişkin değerli bir yazı kaleme aldı. Hatipoğlu'nun yazısından ilgili kısım şöyle:
Berat Gecesi, ramazana hazırlık gecesi. Yani şaban ayının 15. gecesi, bu gecede Hz. Peygamber'in bolca dua ettiğini ve geceye önem verdiğini biliyoruz.
Bu gece şu duayı okurdu:
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığındım. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen, seni övdüğün gibi yücesin." Bu duayı ilk okuduğunda Hz. Aişe şaşırdı ve "Ben senden daha önce bu duayı hiç duymamıştım" dedi. Efendimiz (s.a.v) "Cebrail secdede bana bunu okumamı söyledi" cevabını verdi.
Kur'an-ı Kerim'de yer alan Duhan Suresi'nin 2, 3 ve 4. ayetlerinin bu geceye işaret ettiğini söyleyen âlimler vardır. Bu durumda Kur'an-ı Kerim yerin semasına bu gece indirildi ve Kadir Gecesi'nde ise Hz. Peygamber'e iletilmeye başlandı. Bu gece her şey ayrıştırıldı. Meleklere bu gecede her şey bildirildi. Duaların kabul edildiği 5 geceden biridir şaban ayının 15. gecesi, yani Berat Gecesi. Bu geceyi soran Hz. Aişe'ye Efendimiz şöyle demiştir:
"Allah bu gece -hayvanları bol olan- Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanı cehennemden azat eder." (Tirmizi) Yok mu af dileyen? Bir hadiste şöyle bilgi veriliyor. "Şaban ayının ortasını (yani Berat Gecesi'nin) gece ibadet, gündüz oruçla geçirin. O gece Allah güneşin batmasıyla tecelli eder. Rahmetini yansıtır. Bu hâl tanyeri ağarıncaya kadar devam eder." "Yok mu benden af dileyen, affedeyim." "Yok mu benden rızık isteyen, rızıklandırayım." "Yok mu sıkıntıya düşen, afiyet vereyim." "Yok mu şunu şunu isteyen, vereyim." (İbn Mace)