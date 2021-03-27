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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Berat Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir? Berat Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir?
Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Üç ayların tam ortasına denk gelen Berat Kandili bugün ibadetle ve dualarla idrak edilecek. Berat Kandili'nin gelmesiyle sevinç içinde olan vatandaşlar, bu gece kılınacak namazları araştırıyor. Diyanet'ten alınan bilgilere göre, Berat Kandili namazı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Berat Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.03.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:25
Berat Kandili namazı nasıl kılınır? İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili bugün idrak edilecek. Dualarla ve ibadetlerle geçirilecek olan Berat Kandili'nde hangi namazın kılınacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Berat Kandili namazı, 100 rekat veya 2 rekat olarak kılınır. 100 rekat namaza Salat-ül hayr (Hayır namazı) denir. Peki, Berat Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?
100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"
BERAT KANDİLİ NAMAZININ KILINIŞI
Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;
- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.
- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.
- İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.
- Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.