Berat Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir?

Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Üç ayların tam ortasına denk gelen Berat Kandili bugün ibadetle ve dualarla idrak edilecek. Berat Kandili'nin gelmesiyle sevinç içinde olan vatandaşlar, bu gece kılınacak namazları araştırıyor. Diyanet'ten alınan bilgilere göre, Berat Kandili namazı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Berat Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...