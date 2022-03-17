17 Mart 2022, Perşembe
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Berat gecesinin anlam ve önemi nedir? Berat gecesi hangi dua edilmeli? Nasıl idrak edilmeli? Canlı yayında anlattı
İslam alemi bu gece 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen Berat gecesini idrak edecek. Peki Berat gecesinin anlam ve önemi nedir? Bu gece nasıl ve hangi ibadetlerle geçirilmesi gerekir? Hangi dualar edilmeli? İlahiyatçı Dr. Akif Köten, A Haber canlı yayınında anlattı.