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Berat gecesinin anlam ve önemi nedir? Berat gecesi hangi dua edilmeli? Nasıl idrak edilmeli? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 17.03.2022 13:50
İslam alemi bu gece 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen Berat gecesini idrak edecek. Peki Berat gecesinin anlam ve önemi nedir? Bu gece nasıl ve hangi ibadetlerle geçirilmesi gerekir? Hangi dualar edilmeli? İlahiyatçı Dr. Akif Köten, A Haber canlı yayınında anlattı.
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Berat gecesi hangi dua edilmeli?
Berat gecesi hangi dua edilmeli?
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