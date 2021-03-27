Korona değil kamera korkuttu | Şoke eden görüntüler

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin daha sıkı hale getirildiği ve yeni önlem kararlarının alındığını Eskişehir'de özellikle sosyal mesafeye pek de dikkat edilmediği gözlenirken, yan yana oturan vatandaşlar koronadan değil, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin kamerasından korkup kaçtılar.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 16:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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