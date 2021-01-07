Bu kadar büyüğü ne görüldü ne duyuldu! Gözlerinize inanamayacaksınız

Onlar 'anormal' diyebileceğimiz büyüklükte hayvanlar! Doğal hayatın hayvanları her koşulda etkilemeye devam ettiği hakikati bir yanda dursun, yakın dostumuz köpeklerin içinde dahi anormal ebatta olan canlılar var. Kendi türünün seviyesi oldukça aşan bu hayvanlar rekorlar kitabına da adlarını altın harflerle kazıyor. İşte normalden çok daha büyük doğal yaşamın devleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 05:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 05:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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