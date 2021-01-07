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Bu kadar büyüğü ne görüldü ne duyuldu! Gözlerinize inanamayacaksınız

Onlar 'anormal' diyebileceğimiz büyüklükte hayvanlar! Doğal hayatın hayvanları her koşulda etkilemeye devam ettiği hakikati bir yanda dursun, yakın dostumuz köpeklerin içinde dahi anormal ebatta olan canlılar var. Kendi türünün seviyesi oldukça aşan bu hayvanlar rekorlar kitabına da adlarını altın harflerle kazıyor. İşte normalden çok daha büyük doğal yaşamın devleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 05:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 05:56
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Bu kadar büyüğü ne görüldü ne duyuldu! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bazı hayvanlar var ki 'normal' kelimesine tepki olarak doğmuş gibi, işte inanamayacağınız ebattaki hayvanlar!

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Bu kadar büyüğü ne görüldü ne duyuldu! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bazı hayvan türleri doğal olarak büyüktür, ancak kendi türünün normalini aşan ve dev sayılan başka hayvanlar da mevcut. İşte onlardan bazıları...

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Bu kadar büyüğü ne görüldü ne duyuldu! Gözlerinize inanamayacaksınız

Çinli çiftçi Zhang Xianping'in sahip olduğu bu domuz tam 600 kilo ..

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Bu kadar büyüğü ne görüldü ne duyuldu! Gözlerinize inanamayacaksınız
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Bu kadar büyüğü ne görüldü ne duyuldu! Gözlerinize inanamayacaksınız