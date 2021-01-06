A101'de perşembe indirimleri dolu dolu! 7 Ocak 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 7 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 marketlerin her perşembe günü satışa sunduğu indirimli ürünler listesinde birçok ürün dikkat çekiyor. Televizyon, telefon, blender, mini tost makinesi, su ısıcıtı, otomatik sıvı sabunluk ve dezenfektan dispenseri, dik süpürge, akıllık bileklik, akıllı saat, spor bluetooth kulaklık gibi birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte 7 Ocak 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu...