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Nesli tükenmekte olan Karakulak Anadolu'da görüldü! İşte fotokapana yakalanan Karakulak
Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlara rastlanma olayları her geçen gün artıyor. Daha önce Eskişehir'de görülen Kulaklı Orman Baykuş'tan sonra şimdi de Muğla'da bir Karakulak fotokapana yakalandı. Görüntüde yer alan yaban Karakulak'ın sekerek adım atmasından dolayı avlanırken ayağını incitmiş olabileceğini belirtildi.