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Nesli tükenmekte olan Karakulak Anadolu'da görüldü! İşte fotokapana yakalanan Karakulak

Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlara rastlanma olayları her geçen gün artıyor. Daha önce Eskişehir'de görülen Kulaklı Orman Baykuş'tan sonra şimdi de Muğla'da bir Karakulak fotokapana yakalandı. Görüntüde yer alan yaban Karakulak'ın sekerek adım atmasından dolayı avlanırken ayağını incitmiş olabileceğini belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 09:50
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Nesli tükenmekte olan Karakulak Anadolu'da görüldü! İşte fotokapana yakalanan Karakulak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan, bir karakulağı görüntüledi.

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Nesli tükenmekte olan Karakulak Anadolu'da görüldü! İşte fotokapana yakalanan Karakulak

İlemin'in "Timur" adını verdiği yabani kedinin sosyal medyada paylaştığı görüntüsü ilgi çekti. Görüntü, çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Genellikle gece avlanan karakulağın görüntüde aksayarak ilerlediği dikkati çekti.

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Nesli tükenmekte olan Karakulak Anadolu'da görüldü! İşte fotokapana yakalanan Karakulak

İlemin, yıllardır karakulaklarla ilgili çalışma yaptığını, elde ettiği görüntünün en net videolardan olduğunu söyledi.

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Nesli tükenmekte olan Karakulak Anadolu'da görüldü! İşte fotokapana yakalanan Karakulak

Görüntüde yer alan yaban kedisinin, avlanırken ayağını incitmiş olabileceğini değerlendirdiğini dile getiren İlemin, karakulakların ve diğer etçillerin çok fazla tehditle karşılaştıklarını ifade etti.

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Nesli tükenmekte olan Karakulak Anadolu'da görüldü! İşte fotokapana yakalanan Karakulak

Karakulakların zorlu koşullarda avlanıp ürediklerini anlatan İlemin, şöyle konuştu:

"Yabani kedilerin mevcut habitatları kara yollarıyla parçalanmış durumda. Kısa zaman içinde üç karakulak ve bir vaşak aynı noktada araç çarpması sonucu öldü. Doğa Kuruma ve Milli Parklar ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde ilk önlemler için harekete geçtik. Kara yollarına uyarı tabelaları yerleştirilecek. Sonrasında geçişlerinin en yoğun olduğu noktalara eko-sistem geçiş noktalarının oluşturulması planlanıyor. Umarım gelecek nesiller daha güvende olacak."