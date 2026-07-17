CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın babası, ağabeyi ve anneannesini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş ile bir araya geldi. Soruşturma sürecinde aileye destek sözü veren Kılıçdaroğlu, adaletin tecellisi ve hak arayışları için hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağını kaydetti.