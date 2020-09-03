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Müge Anlı’yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında ağzında kaçırdı telefonlar kilitlendi

Müge Anlı'da araştırılan Gülsüm Çınar olayında ortaya çıkanlar, Müge Anlı'yı ve izleyicileri çileden çıkardı. 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın kaybolmasında baş şüpheli olan kızı Ayşe Avcı ve eşi Mustafa Avcı canlı yayına katılırken yeni gelişmeler herkesi şoke etti. Gülsüm Çınar'ın yasak ilişkiyi gördüğü için öldüğünden şüphelenilirken Ayşe Avcı'nın canlı yayında ağzından kaçırdıkları sonra Müge Anlı ihbar hattının telefonları kilitlendi.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 15:16
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Müge Anlı’yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında ağzında kaçırdı telefonlar kilitlendi

Manavgat'ta yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden köydeki evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar için başlatılan arama çalışmalarından hiçbir sonuç elde edilemezken, Gülsüm nineye ne olduğu sorusu 4 yıldır cevabını bulamadı.

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Müge Anlı’yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında ağzında kaçırdı telefonlar kilitlendi

Kaybolmasının üzerinden 4 yıl geçen Gülsüm Çınar'ın torunu, başına neler geldiğini öğrenmek için Müge Anlı ve ekibinden yardın istedi. Gülsüm Çınar'ın kaybında şüpheli bulunan kızı Ayşe Avcı ve Mustafa Avcı, Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

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Müge Anlı’yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında ağzında kaçırdı telefonlar kilitlendi

Gülsüm Çınar'ın kaybında baş şüpheli olan Mustafa Avcı'nın, baldızının kızı Sacide Şeker ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Mustafa Avcı'nın diğer baldızının kızıyla da ilişkisi olduğu iddia edilirken eşi Ayşe Avcı'nın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen Sacide Şeker ise, eniştesi ile ilişki yaşadığı iddiasını teyzesinin ortaya attığını ileri sürdü.

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Müge Anlı’yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında ağzında kaçırdı telefonlar kilitlendi

CANLI YAYINDA AĞZINDAN KAÇIRDI

Ayşe Avcı ve Mustafa Avcı'nın açıklamaları izleyicileri çileden çıkarırken, Ayşe Avcı'nın canlı yayında ağzından kaçırdığı söz, hem izleyicilerin hem de rejinin dikkatini çekti.

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Müge Anlı’yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında ağzında kaçırdı telefonlar kilitlendi

Ayşe Avcı'nın, Müge Anlı canlı yayınında konuşma arasında, 'Sadice dolayısıyla ben yakalanacağım' cümlesini ağzından kaçırması üzerindeki şüpheleri arttırdı. O anı fark eden dikkatli Müge Anlı izleyicileri, Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitledi.

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