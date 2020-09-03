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Müge Anlı’yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında ağzında kaçırdı telefonlar kilitlendi
Müge Anlı'da araştırılan Gülsüm Çınar olayında ortaya çıkanlar, Müge Anlı'yı ve izleyicileri çileden çıkardı. 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın kaybolmasında baş şüpheli olan kızı Ayşe Avcı ve eşi Mustafa Avcı canlı yayına katılırken yeni gelişmeler herkesi şoke etti. Gülsüm Çınar'ın yasak ilişkiyi gördüğü için öldüğünden şüphelenilirken Ayşe Avcı'nın canlı yayında ağzından kaçırdıkları sonra Müge Anlı ihbar hattının telefonları kilitlendi.
Giriş Tarihi: 03.09.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 15:16
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