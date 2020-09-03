Müge Anlı’yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında ağzında kaçırdı telefonlar kilitlendi

Manavgat'ta yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden köydeki evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar için başlatılan arama çalışmalarından hiçbir sonuç elde edilemezken, Gülsüm nineye ne olduğu sorusu 4 yıldır cevabını bulamadı.

