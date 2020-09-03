Eylül ayında çöl sıcakları! 26 yıllık rekor kırıldı

Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelerek, Türkiye'yi etkisi altına alan çöl sıcakları, Antalya'da kendini hissettirmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yüksek nem oranıyla birleşen sıcak hava, başta tatilciler olmak üzere kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Sıcaklıklar, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi de etkisi altına aldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, saat 14.00 itibariyle ölçülen 45 derecelik sıcaklıkla Adana'da Eylül ayının son 26 yıllık rekorunun kırıldığı bildirildi. 15 Eylül 1994'te en yüksek sıcaklık 43,2 derece olarak ölçülmüştü. Kentteki güneş altındaki termometreler ise sıcaklığı 50 derece olarak gösterdi.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 16:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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