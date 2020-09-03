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Müge Anlı'yı çıldırtan olay! Ayşe Avcı o sözlerle ne demek istedi? - 03.09.2020

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Giriş: 03.09.2020 15:15
Müge Anlı’da araştırılan Gülsüm Çınar olayında ortaya çıkanlar, Müge Anlı’yı ve izleyicileri çileden çıkardı. 92 yaşındaki Gülsüm Çınar’ın kaybolmasında baş şüpheli olan kızı Ayşe Avcı ve eşi Mustafa Avcı canlı yayına katılırken yeni gelişmeler herkesi şoke etti. Gülsüm Çınar'ın yasak ilişkiyi gördüğü için öldüğünden şüphelenilirken Ayşe Avcı'nın, Müge Anlı canlı yayınında konuşma arasında, 'Sacide dolayısıyla ben yakalanacağım' cümlesini ağzından kaçırması üzerindeki şüpheleri arttırdı. O anı fark eden dikkatli Müge Anlı izleyicileri, Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitledi.
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