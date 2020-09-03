30 yıldır bu işi yapıyor: Koronavirüs ilacı için destek veririm!

Şanlıurfa'da 30 yıldır akrep yetiştiriciliğiyle uğraşan Ali Yılmaz, birçok hastalığa karşı şifa olan akrep zehrinin, koronavirüse karşı etkili olup olmadığına yönelik bilim insanlarının araştırma yapması gerektiğini belirterek, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin, koronavirüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini öne sürdü. Yılmaz, bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini de sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 13:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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