03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 30 yıldır bu işi yapıyor: Koronavirüs ilacı için destek veririm!

30 yıldır bu işi yapıyor: Koronavirüs ilacı için destek veririm!

Şanlıurfa'da 30 yıldır akrep yetiştiriciliğiyle uğraşan Ali Yılmaz, birçok hastalığa karşı şifa olan akrep zehrinin, koronavirüse karşı etkili olup olmadığına yönelik bilim insanlarının araştırma yapması gerektiğini belirterek, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin, koronavirüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini öne sürdü. Yılmaz, bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini de sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 13:41
  • 1
  • 15
30 yıldır bu işi yapıyor: Koronavirüs ilacı için destek veririm!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıldır her insanın korkup çekindiği akreplerle bir arada yaşıyor. Çocukken kendisini akrep sokan ve bundan sonra akrepleri araştırmaya başlayan Yılmaz, merakını mesleğe dönüştürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
30 yıldır bu işi yapıyor: Koronavirüs ilacı için destek veririm!

Uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüten Yılmaz, evinin altında bulunan depoyu, akrep zehri üretim tesisine dönüştürdü. Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da bulunan ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda türü akrepleri beslediğini belirten Yılmaz, birkaç kez akreplerin kendisini sokması üzerine vücudunun bağışıklık kazandığını söyledi.

  • 3
  • 15
30 yıldır bu işi yapıyor: Koronavirüs ilacı için destek veririm!

Bilim insanlarına çağrıda bulunan Yılmaz, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin, koronavirüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini öne sürerek, bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini ifade etti.

  • 4
  • 15
30 yıldır bu işi yapıyor: Koronavirüs ilacı için destek veririm!

'AKREP ZEHRİ BİRÇOK HASTALIĞIN İLACI'

Emes, beyin tümürü, kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan akrep zehrinden yapılan sıvının üretilmesine ön ayak olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

  • 5
  • 15
30 yıldır bu işi yapıyor: Koronavirüs ilacı için destek veririm!

"Burada yetiştirdiğimiz akrepleri, anlaşmalı olduğumuz firmalara götürüp, satışını yapıyoruz. Akreplere 12 volt elektrik vererek zehrini alabiliyoruz. Bu zehir; akrep, yılan sokmalarına karşı panzehir oluyor. Ayrıca birçok hastalığın ilacında kullanılıyor. Dünyanın birçok ülkesinden talep geliyor.