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Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yayınlanan sezon finaliyle ekranlara 2 aylık tatile giriyor. Geride bıraktığı sezonda pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bularak aileleri birbirine kavuşturan program, sezonu yine duygu dolu anlarla kapattı.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 1

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve sabah kuşağının en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yayınlanan bölümüyle sezon finaline girerek ekranlara kısa bir ara verdi. Pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bularak aileleri birbirine kavuşturan başarılı sunucu Müge Anlı ve uzman ekibi, yine unutulmaz bir sezonu geride bıraktı.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 2

SEZON FİNALİNİN ÖZEL KONUKLARI

Sezon finalinin en renkli anları, geçmiş bölümlerde kaybolan "Lady" isimli köpeklerine Müge Anlı sayesinde kavuşan Ömür Deva Doğan ve ailesinin stüdyoya konuk olmasıyla yaşandı. Müge Anlı, küçük Ömür ve ailesiyle oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirirken, gösterdikleri vefadan dolayı kendilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 3

COŞKULU VEDA: GÖKYÜZÜNE BIRAKILAN UMUTLAR

Programın sonunda ise gelenekselleşen veda kutlaması yaşandı. Müge Anlı ve tüm program ekibi, Turkuvaz Medya binasının önünde bir araya gelerek gökyüzüne bıraktıkları balonlarla sezonu resmen kapattı.

MÜGE ANLI'DAN SEZON FİNALİ
Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 4

Müge Anlı daha teşekkür etmediği çok kişi olduğunu belirtip yayının çok geniş bir ekip tarafından yapıldığını bu sebeple herkese de teşekkür ettiğini dile getirdi. İzleyicilere de teşekkür etti.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 5

MÜGE ANLI'DA BİR DOSYA DAHA KAPANDI

Programda, şüphelerin odağındaki isimlerin tutuklanmasıyla kapanan üç büyük cinayet dosyası öne çıktı.

İbrahim Kayaslan Cinayeti

Denizli Dımbazlar Göleti'nde 2 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybeden 40 yaşındaki İbrahim Kayaslan'ın ölümüyle ilgili şüpheler, olay günü yanında bulunan eşi Samime Kayaslan'a çevrilmişti.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 6

1.90 boyundaki bir adamın göletin sığ bir bölgesinde boğulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulayan Müge Anlı, Samime Kayaslan'ın çelişkili ifadelerini ve çift arasındaki husumeti gündeme taşıdı. Yayınların ardından Samime Kayaslan, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 7

Ahmet Baysal Cinayeti

7 Mart tarihinde Balıkesir Bandırma'da kaybolan 55 yaşındaki emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayeti işleyip cenazeyi taşlarla örtmeye çalıştıkları tespit edilen Mehmet Dağ, Semih Kula ve Semih Taşkın'ın, Ahmet Baysal'ın maddi durumunun iyi olduğunu bildikleri ve bu amaçla cinayeti işledikleri ortaya çıktı. Olay yerinde olduklarını itiraf eden üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 8

Mekiye Akyel Cinayeti

17 Ekim 2024'te Siirt'te kaybolan dört çocuk annesi Mekkiye Akyel'in dosyasında, baz istasyonu kayıtları kilit rol oynadı. Müge Anlı'nın, Mekkiye Akyel'in son sinyal verdiği noktada eski eşi İsa Güç, eski kayınpederi İhsan Güç ve eski kayınbiraderi Hüseyin Güç'ün de bulunduğunu ortaya çıkarması operasyonu hızlandırdı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, üç isim de "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 9

30 YILLIK HASRET BİTTİ

Sezonun en duygusal anlarından biri, Rusya'dan babasını bulma umuduyla İstanbul'a gelen Inga Kostrikova'nın hikayesi oldu. 30 yıldır hiç görmediği ve tanımadığı babası Bayram Gökmen ile Müge Anlı stüdyolarında bir araya gelen Inga, gözyaşlarına hakim olamadı.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 10

Bu mucizevi kavuşma, sadece stüdyodakileri değil, ekran başındaki tüm izleyicileri duygulandırdı ve sosyal medyada günün en çok konuşulan başlığı haline geldi.

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 11

CAN DOSTLARINA KAVUŞTULAR

Müge Anlı, sadece insan hikayeleriyle değil, can dostlarımıza verdiği değerle de gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Günlerdir kayıp olan ve ailesinin gözyaşları içinde aradığı Zeyna isimli köpek, programda yapılan çağrılar sonrası gelen bir ihbarla bulundu. Doğa ve Sıdıka'nın, çok özledikleri Zeyna'larına kavuştuğu o anlar, izleyicilere duygusal bir veda yaşattı.

Müge Anlının duygusal anları! Günlerdir kayıptı... MÜGE ANLI'NIN DUYGUSAL ANLARI! GÜNLERDİR KAYIPTI...

Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı 12

MÜGE ANLI'DA BİR DOSYA DAHA KAPANDI

Sezon boyunca Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmalarıyla, adeta bir dedektif gibi takip edilen cinayet dosyaları da kapanmış oldu. İbrahim Kayaslan, Mekkiye Akyel ve Ahmet Baysal cinayetlerinde, şüphelerin odağındaki isimler programda ortaya konan deliller ve tanık beyanlarıyla adalete teslim edildi.

Şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması adına büyük bir zafer olarak kaydedildi.

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