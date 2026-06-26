Müge Anlı’dan unutulmaz sezon finali! Dosyalar kapatıldı, sırlar açığa çıktı

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yayınlanan sezon finaliyle ekranlara 2 aylık tatile giriyor. Geride bıraktığı sezonda pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bularak aileleri birbirine kavuşturan program, sezonu yine duygu dolu anlarla kapattı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve sabah kuşağının en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yayınlanan bölümüyle sezon finaline girerek ekranlara kısa bir ara verdi. Pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bularak aileleri birbirine kavuşturan başarılı sunucu Müge Anlı ve uzman ekibi, yine unutulmaz bir sezonu geride bıraktı.

SEZON FİNALİNİN ÖZEL KONUKLARI Sezon finalinin en renkli anları, geçmiş bölümlerde kaybolan "Lady" isimli köpeklerine Müge Anlı sayesinde kavuşan Ömür Deva Doğan ve ailesinin stüdyoya konuk olmasıyla yaşandı. Müge Anlı, küçük Ömür ve ailesiyle oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirirken, gösterdikleri vefadan dolayı kendilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

COŞKULU VEDA: GÖKYÜZÜNE BIRAKILAN UMUTLAR Programın sonunda ise gelenekselleşen veda kutlaması yaşandı. Müge Anlı ve tüm program ekibi, Turkuvaz Medya binasının önünde bir araya gelerek gökyüzüne bıraktıkları balonlarla sezonu resmen kapattı. MÜGE ANLI'DAN SEZON FİNALİ

Müge Anlı daha teşekkür etmediği çok kişi olduğunu belirtip yayının çok geniş bir ekip tarafından yapıldığını bu sebeple herkese de teşekkür ettiğini dile getirdi. İzleyicilere de teşekkür etti.