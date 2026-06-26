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Çerkezköy’de dehşet anları: Silah tutukluk yapınca eşini kabzayla yaraladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurmaya çalışan 64 yaşındaki Mersiye I., silahın tutukluk yapması üzerine eşini kabzayla yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırgan kadın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Çerkezköy’de dehşet anları: Silah tutukluk yapınca eşini kabzayla yaraladı 1

Olay, pazar günü, Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'taki bir büfede meydana geldi. Mersiye I., gittiği büfede boşanma aşamasında olduğu eşi Rahim I. ile karşılaştı.

Çerkezköy’de dehşet anları: Silah tutukluk yapınca eşini kabzayla yaraladı 2

Mersiye I., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğrultup tetiğe bastı. Tabanca tutukluluk yaparken, Rahim I., eşinin elinden tabancayı almak için hamle yaptı. Yaşanan boğuşmada Mersiye I., kabzayla başına vurduğu eşini yaraladı.

Çerkezköy’de dehşet anları: Silah tutukluk yapınca eşini kabzayla yaraladı 3

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin gözaltına aldığı Mersiye I.'nın kullandığı tabancanın kızının üzerine kayıtlı ve ruhsatlı olduğu belirlendi.

Çerkezköy’de dehşet anları: Silah tutukluk yapınca eşini kabzayla yaraladı 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mersiye I., çıkarıldığı mahkemede, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Mersiye I. ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini aldattığını ve mal paylaşımı davaları olduğunu, bir anlık sinirle de olayın yaşandığını söyledi.

Çerkezköy’de dehşet anları: Silah tutukluk yapınca eşini kabzayla yaraladı 5

Mersiye I.'nın eşine tabanca doğrulttuğu ve yaşanan boğuşma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çerkezköy’de dehşet anları: Silah tutukluk yapınca eşini kabzayla yaraladı 6

Dehşet anları güvenlik kamerasından anbean kaydedildi.

Çerkezköy’de dehşet anları: Silah tutukluk yapınca eşini kabzayla yaraladı 7

Dehşet anları güvenlik kamerasından anbean kaydedildi.

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