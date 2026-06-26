YKS'de yapay zekayla kopya çekerken suçüstü yakalandı! Dijital kopyacının pişkin savunması pes dedirtti
Milyonlarca gencin geleceğini belirleyen YKS'de akıllara durgunluk veren bir kopya skandalı yaşandı. İstanbul Çekmeköy'de gerçekleştirilen AYT sınavına, şortunun içinde cep telefonu sokmayı başaran 20 yaşındaki Mustafa Eren K., sınav esnasında soruların fotoğrafını çekip yapay zekâya çözdürdü. Sınav bitiminde salon görevlilerince yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kopyacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Çekmeköy'de 21 Haziran'da yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına cep telefonunu sokan Mustafa Eren K. (20), yapay zeka kullanarak kopya çekmeye teşebbüs etti.
Görevlilerin üst aramasında fark etmediği ve sınav salonuna cebine sakladığı telefonla giren Mustafa Eren K., sınav esnasında soruların fotoğrafını çekip yapay zekaya attı.
Sınav süresinin bitmesinin ardından salondan çıkmak isterken görevlilerce durdurulan şüphelinin, yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi.
YAPAY ZEKÂYA YÜKLERKEN
Sabah'ın haberine göre Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Nolu Genel Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen Mustafa Eren K., ifadesinde "Sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonun internetini kapattım. Sonrasında sessize ve rahatsız etme moduna alarak şortumun içerisine koydum ve içeri girdim. Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Sınav Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim" dedi.
'GAFLETE DÜŞTÜM'
Sonrasında sınav salonunda 2 görevli olması nedeniyle daha fazla kullanmaya çekindiğini aktaran Mustafa Eren K., "Telefonu cebime koyarak sınav sorularını çözmeye devam ettim. Sınav süresi bittikten sonra salondan çıkmak için ayağa kalktığımda salon görevlileri, 'Seni aramamız gerekiyor' diyerek beklememi istediler. Üst aramamda cep telefonunu buldular.