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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Denizde dehşet! Köpek balığının saldırdığı 19 yaşındaki kadın öldü Son dakika: Denizde dehşet! Köpek balığının saldırdığı 19 yaşındaki kadın öldü Son dakika haberi… Denizde kan donduran dehşet anları yaşandı. Yeni Zelanda'da 19 yaşındaki Kaelah Marlow köpek balığı saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan cankurtaran ekipleri olay yerine gittiğinde çok geçti… Giriş Tarihi: 08.01.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:08 Denizde kan donduran dehşet anları yaşandı. Yeni Zelanda'da 19 yaşındaki Kaelah Marlow köpek balığı saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan cankurtaran ekipleri olay yerine gittiğinde çok geçti… GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekipler olay yerine gittiğinde genç kadını ölümcül bir şekilde yaralanmış halde buldu.
Bir görgü tanığı, kadını sahilin oldukça uzak bir bölgesinde, cankurtaran bayraklarının olduğu bölgede yüzerken gördüğünü söyledi.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
Bazı çığlıklar duyduğunu, sonrasında bir kurtarma botunun kadını almaya gittiğini söyleyen görgü tanığı, genç kadına 20 dakikadan fazla kalp masajı yapıldığını söyledi.
Genç kadını bota alan cankurtaranların tüm müdahalesine rağmen yaralı kadın kurtarılamadı.