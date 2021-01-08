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Haberler Galeri Son dakika: Denizde dehşet! Köpek balığının saldırdığı 19 yaşındaki kadın öldü

Son dakika: Denizde dehşet! Köpek balığının saldırdığı 19 yaşındaki kadın öldü

Son dakika haberi… Denizde kan donduran dehşet anları yaşandı. Yeni Zelanda'da 19 yaşındaki Kaelah Marlow köpek balığı saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan cankurtaran ekipleri olay yerine gittiğinde çok geçti…

Giriş Tarihi: 08.01.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:08
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Son dakika: Denizde dehşet! Köpek balığının saldırdığı 19 yaşındaki kadın öldü

Denizde kan donduran dehşet anları yaşandı. Yeni Zelanda'da 19 yaşındaki Kaelah Marlow köpek balığı saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan cankurtaran ekipleri olay yerine gittiğinde çok geçti…

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Son dakika: Denizde dehşet! Köpek balığının saldırdığı 19 yaşındaki kadın öldü

Ekipler olay yerine gittiğinde genç kadını ölümcül bir şekilde yaralanmış halde buldu.

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Son dakika: Denizde dehşet! Köpek balığının saldırdığı 19 yaşındaki kadın öldü

Bir görgü tanığı, kadını sahilin oldukça uzak bir bölgesinde, cankurtaran bayraklarının olduğu bölgede yüzerken gördüğünü söyledi.

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Son dakika: Denizde dehşet! Köpek balığının saldırdığı 19 yaşındaki kadın öldü

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Bazı çığlıklar duyduğunu, sonrasında bir kurtarma botunun kadını almaya gittiğini söyleyen görgü tanığı, genç kadına 20 dakikadan fazla kalp masajı yapıldığını söyledi.

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Son dakika: Denizde dehşet! Köpek balığının saldırdığı 19 yaşındaki kadın öldü

Genç kadını bota alan cankurtaranların tüm müdahalesine rağmen yaralı kadın kurtarılamadı.