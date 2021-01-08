Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
08 Ocak 2021, Cuma
Haberler Galeri Koronavirüs nedeniyle kirasını veremeyince minibüsten öyle bir şey yaptı ki! İl il gezip kazanıyor
Koronavirüs nedeniyle kirasını veremeyince minibüsten öyle bir şey yaptı ki! İl il gezip kazanıyor
Son dakika haberi... Malatya'da bir vatandaş koronavirüs pandemisi sebebiyle müşterisi azalınca dükkan kirasını veremedi. Tamirci minibüsünden öyle bir şey yaptı ki il il gezip para kazanıyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 16:10