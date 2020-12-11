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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’daki Kerem Durur olayında flaş gelişme! Polis ekipleri harekete geçti! Kan ve ceset kokusu geliyordu… Müge Anlı’daki Kerem Durur olayında flaş gelişme! Polis ekipleri harekete geçti! Kan ve ceset kokusu geliyordu…
Müge Anlı'da araştırılan Kerem Durur olayında flaş bir gelişme yaşandı. 2016 yılında esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan 74 yaşındaki Kerem Durur olayında polis ekipleri harekete geçti. Kerem Durur'un kaybında baş şüpheli olarak eşi Resime Durur ve kardeşi Medeni Durur görülürken, gizli bir görgü tanığının anlattıkları polis ekiplerini harekete geçirdi. Medeni Durur'un evinden ceset ve kan kokusu geldiği iddiası sonrası evde incelemeler yapıldı.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 16:36
2016 yılında Antalya'da kaybolan 74 yaşındaki Kerem Durur'un çocukları, babalarının başına ne geldiğini öğrenmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Öldüğünden şüphelenilen Durur'un başına ne geldiği tespit edilmeye çalışılırken şüpheler eşi Resime Durur ve kardeşi Medeni Durur'un üzerinde toplanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "ABİM DOLAPTA DURUYORDU"
Kerem Durur'un kaybolmasından sonra 2018 yılında karakola giderek ifade veren Kerem Durur, abisinin kaybolmasından bir süre sonra evine gittiğinde içeride çok ağır bir koku olduğunu söylemiş, eşi Songül'ün kokunun böcek ilaçlamasından kaynaklandığını söylediğini belirtmişti.
Ertesi gün kokunun geçmemesi üzerine eşine tekrar sorduğunu söyleyen Medeni Durur, ifadesinde, "Eşim ağlayarak abim Kerem'in ikametimize geldiğini, daha sonra ikametten ayrılacağı sırada düşerek öldüğünü, dolaba sakladığını bana söyledi. Gittim dolabı açtım abim iki büklüm dolabından içerisinde duruyordu." dedi. Daha sonra eşinin abisini çuvala koyarak çöpün yanına koyduğunu söyleyen Durur, kendisinin hiç elini sürmediğini, çöpçülerin gelerek cesedi oradan alıp götürdüklerini belirtti.
Yeğenlerinin kendilerine yönelik sözlerine her defasında yeni suçlamalarla karşılık veren Medeni Durur'un ağabeyi kaybolduğu sırada oturduğu evle ilgili çok dikkat çekici bir iddia ortaya atılmıştı.
KAN VE LEŞ KOKULARI ALMIŞLARDI
Müge Anlı ekibine konuşan Medeni Durur'un eski komşusu, evin banyosundan gelen kan kokusundan söz etmişti. Kerem Durur'un kaybolduğu günlerde merdivenden çıkarken apartman içerisinde leş kokusu aldıklarını belirten tanık, kedi öldüğünü düşündüklerini söyledi. Tanık aynı günlerde oğlunun banyodan gelen kan kokusu aldığını belirtmişti.