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11 Aralık 2020, Cuma
Haberler Galeri Kötü koku da yayıyor! Bartın'da ırmağın rengi maviye döndü!
Kötü koku da yayıyor! Bartın'da ırmağın rengi maviye döndü!
Bartın'da kent merkezinden geçen ırmağın rengi artan kirlilik nedeniyle maviye dönüştü, etrafa yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Irmaktaki balıkların su yüzüne çıkması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 16:01