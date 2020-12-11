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Kötü koku da yayıyor! Bartın'da ırmağın rengi maviye döndü!

Bartın'da kent merkezinden geçen ırmağın rengi artan kirlilik nedeniyle maviye dönüştü, etrafa yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Irmaktaki balıkların su yüzüne çıkması dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 16:01
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Kötü koku da yayıyor! Bartın'da ırmağın rengi maviye döndü!

Bartın Irmağı'ndaki kirlilik artmaya başladı. Geçen günlerde Çağlayan mevkisindeki ırmak yatağındaki suyun köpürmesinin ardından, bu sabah saatlerinde de Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi mevkisinden geçen bölümünde su mavi renge döndü.

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Kötü koku da yayıyor! Bartın'da ırmağın rengi maviye döndü!

Kötü kokuların yayıldığı ırmakta, balıkların toplu olarak su yüzüne çıkması dikkat çekti. Köprü üzerinden geçen vatandaşlar ırmağın renginin değişmesine tepki gösterdi.

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Kötü koku da yayıyor! Bartın'da ırmağın rengi maviye döndü!

Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi.

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Kötü koku da yayıyor! Bartın'da ırmağın rengi maviye döndü!

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak kirliliğin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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Kötü koku da yayıyor! Bartın'da ırmağın rengi maviye döndü!