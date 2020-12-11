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Müge Anlı’daki Kerem Durur olayında flaş gelişme! O evde incelemeler yapıldı - 11.12.2020

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Giriş: 11.12.2020 14:36
Güncelleme:11.12.2020 16:27
Müge Anlı’da araştırılan Kerem Durur olayında flaş bir gelişme yaşandı. 2016 yılında esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan 74 yaşındaki Kerem Durur olayında polis ekipleri harekete geçti. Kerem Durur’un kaybında baş şüpheli olarak eşi Resime Durur ve kardeşi Medeni Durur görülürken, gizli bir görgü tanığının anlattıkları polis ekiplerini harekete geçirdi. Medeni Durur’un evinden ceset ve kan kokusu geldiği iddiası sonrası evde incelemeler yapıldı.
Kerem Durur olayında flaş gelişme! O evde incelemeler yapıldı
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