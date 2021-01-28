Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayında 2 gözaltı daha! Canlı yayında sinir krizi geçirdi

Trafik kazası geçiren ve kaza sonucu kısmi felç geçiren Hazan Kiraz hem mental hem de fiziksel sorunlar yaşıyordu. Beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan Hasan Kiraz'ın istemsiz davranışlarda bulunması nedeniyle başına bir şey gelmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulmuştu. Ancak Hasan Kiraz'ın abisinin ifadeleri farklı iddiaları beraberinde getirdi.

