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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayında 2 gözaltı daha! Canlı yayında sinir krizi geçirdi Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayında 2 gözaltı daha! Canlı yayında sinir krizi geçirdi
11 Mayıs 2017'de ortadan kaybolan Hasan Kiraz olayında bir gözaltı daha yaşandı. Kiraz'ın geçirdiği trafik kazasından bedensel ve zihinsel engeller kalan gencin yüklü kaza tazminatı nedeniyle ortadan kaldırıldığından şüpheleniliyordu. Kaybından 3 yıl sonra şüpheli sigortacı dahil 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından dün abi Hüseyin Kiraz gözaltına alınmıştı. Bugün tekrar Müge Anlı yayınına gelen polisler, Hasan Kiraz'ın babası ve yengesi Merve Kiraz'ı gözaltına aldı. Polisleri stüdyo girişinde gören yenge Merve Kiraz sinir krizi geçirdi.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 16:11
23 yaşındaki Hasan Kiraz, üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Ailesi Hasan'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trafik kazası geçiren ve kaza sonucu kısmi felç geçiren Hazan Kiraz hem mental hem de fiziksel sorunlar yaşıyordu. Beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan Hasan Kiraz'ın istemsiz davranışlarda bulunması nedeniyle başına bir şey gelmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulmuştu. Ancak Hasan Kiraz'ın abisinin ifadeleri farklı iddiaları beraberinde getirdi.
HESABINDAKİ 231 BİN LİRA ÇEKİLDİ
Hasan Kiraz'a trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz'e 20 bin TL verdiğini anlattı.
Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Abinin açıklaması ardından Niyazi Demiröz ile ilgili birçok iddia daha gündeme geldi.
ABİSİ CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI
Niyazi Demiröz'ün de yer aldığı 13 kişilik suç şebekesi gözaltına alındı. Telefon görüşmelerinde Demiröz'ün Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsettiği öğrenildi. Hasan Kiraz'ın kaybının arkasında bu şebekenin olabileceği iddiaları üzerinde durulurken Hasan Kiraz'ın abisi Hüseyin Kiraz, canlı yayına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.