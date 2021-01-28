Hasan Kiraz'ın babası ve yengesi de gözaltına alındı

11 Mayıs 2017’de ortadan kaybolan Hasan Kiraz olayında bir gözaltı daha yaşandı. Kiraz’ın geçirdiği trafik kazasından bedensel ve zihinsel engeller kalan gencin yüklü kaza tazminatı nedeniyle ortadan kaldırıldığından şüpheleniliyordu. Kaybından 3 yıl sonra şüpheli sigortacı dahil 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından dün abi Hüseyin Kiraz gözaltına alınmıştı. Bugün tekrar Müge Anlı yayınına gelen polisler, Hasan Kiraz'ın babası ve yengesi Merve Kiraz’ı gözaltına aldı. Polisleri stüdyo girişinde gören yenge Merve Kiraz sinir krizi geçirdi.