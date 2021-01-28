Ölüm makinesi ile birlikte yüzdüler! Böyle çılgınlık görülmedi! Dehşete düşüren anlar

Denizlerin en yırtıcı ve acımasız canlılarından biri olan beyaz köpek balıkları, görünümleriyle dehşete düşürüyor. Köpek balıklarıyla çekilen su altı belgesel çekimlerinde büyük riskler barındırdığı için tedbir olarak demir kafesler kullanıyor. ABD'de bir grup araştırmacı büyük bir çılgınlık yaparak 6 metrelik ölüm makinesi ile birlikte yüzdü. O anları saniye saniye kaydeden araştırmacılar, görenlerin ödünü kopardı.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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