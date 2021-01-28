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Ölüm makinesi ile birlikte yüzdüler! Böyle çılgınlık görülmedi! Dehşete düşüren anlar

Denizlerin en yırtıcı ve acımasız canlılarından biri olan beyaz köpek balıkları, görünümleriyle dehşete düşürüyor. Köpek balıklarıyla çekilen su altı belgesel çekimlerinde büyük riskler barındırdığı için tedbir olarak demir kafesler kullanıyor. ABD'de bir grup araştırmacı büyük bir çılgınlık yaparak 6 metrelik ölüm makinesi ile birlikte yüzdü. O anları saniye saniye kaydeden araştırmacılar, görenlerin ödünü kopardı.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 12:34
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Ölüm makinesi ile birlikte yüzdüler! Böyle çılgınlık görülmedi! Dehşete düşüren anlar

ABD'nin Hawaii eyaletinde bir grup araştırmacı, su altına inerek 6 metrelik beyaz köpek balığıyla yüzdüler. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Ölüm makinesi ile birlikte yüzdüler! Böyle çılgınlık görülmedi! Dehşete düşüren anlar

ABD'nin Hawaii eyaletinde deniz yaşamı hakkında araştırma yapan One Ocean Diving organizasyonuna bağlı araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpek balığı ile yüzdü.

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Ölüm makinesi ile birlikte yüzdüler! Böyle çılgınlık görülmedi! Dehşete düşüren anlar

O anlar kameraya yansıdı. Görüntüde, araştırmacıların köpek balığı ile yan yana yüzdüğü, araştırmacılardan birinin yüzerken köpek balığının yüzgecine dokunduğu görüldü. O görüntüler binlerce kez izlendi.

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Ölüm makinesi ile birlikte yüzdüler! Böyle çılgınlık görülmedi! Dehşete düşüren anlar
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Ölüm makinesi ile birlikte yüzdüler! Böyle çılgınlık görülmedi! Dehşete düşüren anlar