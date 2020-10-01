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Müge Anlı’daki Duygu Çelikten cinayetinde katil zanlısı tutuklandı!

6 Eylül günü evinden çıkan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. 30 yaşındaki Duygu'nun şüpheli kaybı sonrası kardeşi Anıl Çelikten ve annesi Leyla Çelikten Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Duygu'nun karşı dairesinde oturan ve sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ünder'in Duygu'yu 'Benimle kaçmazsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit ettiğini iddia etmişti. Duygu'nun cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasının ardından kayıplara karışan Veli Ünder saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Veli Ünder, 17 saatlik sorgunun ardından cinayeti işlediğini itiraf etti.

Giriş Tarihi: 01.10.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 10:51
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Müge Anlı’daki Duygu Çelikten cinayetinde katil zanlısı tutuklandı!

Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, 6 Eylül günü fatura yatırmak üzere evinden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Duygu Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı ve ikiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarını aramaya başladı.

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Müge Anlı’daki Duygu Çelikten cinayetinde katil zanlısı tutuklandı!

BAŞI KESİLMİŞ OLARAK CESEDİNE ULAŞILMIŞTI

Duygu Çelikten'in kaybından 13 gün sonra genç kadından korkunç bir haber gelmiş, olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulmuştu.

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Müge Anlı’daki Duygu Çelikten cinayetinde katil zanlısı tutuklandı!

Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Duygu Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandığı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlenmişti.

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Müge Anlı’daki Duygu Çelikten cinayetinde katil zanlısı tutuklandı!

"KÜFÜR VE HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te adalet çağrısı yapan annenin feryatlarına sessiz kalmayan emniyet ekipleri tek cinayet şüphelisi olan Veli Ünder hakkında arama çalışmaları başlatmıştı. Genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ünder, aradan geçen 10 günün sonunda Salı günü akşam saatlerinde ormanlık bir alanda saklanırken yakalandı.

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Müge Anlı’daki Duygu Çelikten cinayetinde katil zanlısı tutuklandı!

Ünver, Antalya'da düzenlenen operasyonlarla Fethiye'de ormanlık alandaki bir kulübede saklandığı sırada yakalandı. 40 yaşındaki katil zanlısı ise Duygu Çelikten'i "Üzerine ev almak istedim. Evi aldım ama onun üstüne tapulamadığım için aramızda kavga çıktı. Tartışma şiddetlenince bana çok hakaret etti, ben de dayanamayıp öldürdüm." diyerek cinayeti itiraf etmişti.