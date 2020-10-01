Müge Anlı’daki Duygu Çelikten cinayetinde katil zanlısı tutuklandı!

Ünver, Antalya'da düzenlenen operasyonlarla Fethiye'de ormanlık alandaki bir kulübede saklandığı sırada yakalandı. 40 yaşındaki katil zanlısı ise Duygu Çelikten'i "Üzerine ev almak istedim. Evi aldım ama onun üstüne tapulamadığım için aramızda kavga çıktı. Tartışma şiddetlenince bana çok hakaret etti, ben de dayanamayıp öldürdüm." diyerek cinayeti itiraf etmişti.

