Yıllardır aynı sorun! İzmirlilerin çöp sorunu son bulmuyor!

Alanın yakınında bulunan parkta oturan gençler ve çocuklar, kokudan etkileniyor. Mahallede yaşayan Asiye İleri, "Çöple ilgili 12-13 sene önce çok büyük sorunlar vardı. Yollarda yürüyemezdik. Geçen sene bir tesis açılışı yapıldı ama hala çöp kokusunu duyuyoruz. Bizi rahatsız ediyor. Ben kanser hastasıyım. Burada yakalandım hastalığa. Belki de çöpün etkisi de vardır. Yazın çok sıcaklarda kokudan cam ve kapı açamıyorduk. Koku seyrekleşti ama devam ediyor. Bununla ilgili önlem alınmalı. İnsan ve canlılar için tehlike arz ediyor" diye konuştu.