Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte koronavirüs bağışıklık oranı

'ŞU AN TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIKTAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Prof. Dr. İlhan, bulaşıcı hastalıklarda hastalığın topluma yayılmasını engellemek için toplumsal bağışıklık düzeyinin en az yüzde 50'den başlaması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. İlhan, "Ama şu an geldiğimiz noktada ülkemizde yüzde 2,5 kişinin ancak koronavirüse karşı bağışık olduğunu düşündüğümüzde şu an toplumsal bağışıklıktan söz etmek pek de mümkün değil. Toplumsal bağışıklık kızamık gibi hastalıklarda çok önemli; kızamıkta yüzde 90-95 düzeyinde bir aşılama sağlanırsa kızamık hastalığı o toplumda görülmüyor ve bağışıklık oluşuyor. Tıpkı bunun gibi görmek gerekiyor. Ama koronavirüs için bu düzeyde bir bağışıklık şart mı, yüzde 90- 95'in aşılanması gerektiği konusunda şu an net bir bilgiye sahip değiliz. Ancak aşının çıkması ile beraber en az toplumun yarısı aşılanır ve bağışık hale gelirse Türkiye'de de bir toplumsal bağışıklıktan bahsetmek söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.