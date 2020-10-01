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Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte koronavirüs bağışıklık oranı
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ülkemizin yüzde 2,5'u henüz koronavirüse karşı bağışık hale gelmiş durumda. Yüzde 2,5'luk bir hastalığı geçirme sıklığıyla toplumsal bağışıklığı sağlamak mümkün değil. Yılbaşından sonra toplumun yarısının aşılanması söz konusu olursa yüzde 50'lere yaklaşan bir oran söz konusu olursa toplumsal bağışıklıktan bahsedebiliriz" dedi.
Giriş Tarihi: 01.10.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 11:21
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