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Duygu Çelikten'in katili tutuklandı! - 01.10.2020

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Giriş: 01.10.2020 13:02
Güncelleme:01.10.2020 13:43
6 Eylül günü evinden çıkan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. 30 yaşındaki Duygu'nun şüpheli kaybı sonrası kardeşi Anıl Çelikten ve annesi Leyla Çelikten Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Duygu'nun karşı dairesinde oturan ve sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ünder'in Duygu'yu 'Benimle kaçmazsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit ettiğini iddia etmişti. Duygu'nun cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasının ardından kayıplara karışan Veli Ünder saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Veli Ünder, 17 saatlik sorgunun ardından cinayeti işlediğini itiraf etti. Ünder çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Antalya E tipi cezaevine gönderildi.
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