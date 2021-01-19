Müge Anlı’daki Dilara Gezgüç olayı herkesi şoke etti! 12 yaşındaki Dilara Gezgüç, 18 Ocak 2021’de İstabul Başakşehir’deki evlerinden kaçarak ortadan kayboldu. Annesi ve kardeşi uyurken ortadan kaybolan Dilara’nın mesajlaştığı bir kişiye kaçtığı iddia edildi. Kızlarını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen anne baba, kızlarının TikTok’taki mesajlaşmaları nedeniyle kızlarıyla tartıştıklarını ve buradan tanıştığı kişiyle kaçmış olabileceğini belirtti. Sosyal medyadan tanıştığı kişilerle mesajlaşan Dilara nerede?