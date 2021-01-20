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Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Türkiye'de de var! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı

Günümüzde oldukça gelişen tıp dünyası birçok hastalığa karşı galip geldi. Ama bazı hastalıklar var ki yıllar süren araştırmalar ve denemeler istiyor. Onlardan bir tanesi de Türkiye'de 1.000'in üzerinde olduğu söylenen halk arasında "vampir hastalığı" olarak bilinen porfiria. Peki, porfiria hastalığı nedir? İşte porfiria hastalığıyla ilgili bütün detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 05:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 05:31
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Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!
Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!

Halk arasında "vampir hastalığı" olarak bilinen porfiria, biyosentezde bulunan enzimlerin doğuştan ya da eksikliği sonucunda meydana gelen bir rahatsızlıktır.

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Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!
Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!

Bu hastalık akut porfiria ve kutanöz porfiria olmak üzere iki ana grupta incelenmektedir.

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Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!
Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!

Ortaya çıkışları nörolojik komplikasyonlarla, cilt bozukluklarına neden olmaktadır. Hastalık, ismini Yunancada morumsu pigment anlamına gelen porphyra kelimesinden almıştır. Bu da, atak sırasında hastaların idrar ve dışkılarının bu rengi almasıyla ilgilidir.

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Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!
Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!

Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar fark ettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında.

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Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!
Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı!

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.