Tıp dünyası tedavisini bulamıyor! Türkiye'de de var! Dehşete düşüren 'vampir' hastalığı

Günümüzde oldukça gelişen tıp dünyası birçok hastalığa karşı galip geldi. Ama bazı hastalıklar var ki yıllar süren araştırmalar ve denemeler istiyor. Onlardan bir tanesi de Türkiye'de 1.000'in üzerinde olduğu söylenen halk arasında "vampir hastalığı" olarak bilinen porfiria. Peki, porfiria hastalığı nedir? İşte porfiria hastalığıyla ilgili bütün detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 05:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 05:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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