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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’daki Ali Toprak cinayetinde itiraf geldi! Alime Toprak kocasını öldürdüğünü itiraf etti! Müge Anlı’daki Ali Toprak cinayetinde itiraf geldi! Alime Toprak kocasını öldürdüğünü itiraf etti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Ali toprak cinayetinde beklenen itiraf geldi. Mersin Anamur'da muz serasında çalışan Ali Toprak, ölü olarak bulunmuştu. Ali Toprak'ın ölümünde baş şüpheli olan eşi Alime Toprak, Müge Anlı canlı yayınında soruları yanıtladı. Ali Toprak'ın öldürüldüğü sırada diğer seraya gittiğini iddia eden Alime Toprak, güvenlik kamerası görüntülerinde olmadığının ortaya çıkmasının ardından eşini öldürdüğünü itiraf etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında Alime Toprak'la ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 13:06
Mersin Anamur'da muz serasında çalışan Ali Toprak, sera içerisinde öldürülmüş olarak eşi tarafından bulunmuştu. Ali Toprak'ın katilinin kim olduğunu bulmak isteyen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Toprak'ın ölümünde baş şüpheli olan Alime Toprak, canlı yayında Müge Anlı'nın sorularını yanıtladı.
Alime Toprak, seraya sulama yapmaya gittikleri sırada kendisinin ikinci seraya gittiğini, geri döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini ve eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü ve kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.
Şevki Sözen olay yeri fotoğrafına bakıldığında kanın farklı yere aktığını görüldüğünü bunun ölen kişinin pozisyonun değiştiği konusunda fikir verdiğini açıkladı. Ali Toprak'ın ilk darbe aldığı yerden bedeninin yer değiştirildiğini aslında cesedin içeri alındığını gösterdiğini ekledi. Başka yerde öldürülen Ali Toprak'ın seraya taşınmış olabileceği ve katilin sera içerisinde olduğu şüphesi üzerinde duruldu.
EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın iki sera arasında bulunan güvenlik kamerası kayıtlarında görülmemesi şüpheleri artırdı.