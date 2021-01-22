Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta

Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta... Bilim insanları dünyanın geçmişine dair izlerini yürüttükleri araştırmada, çığır açacak bir buluşa imza attı. Arjantin'de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu. Bulunan bu fosil, önemli bir detayı da barındırıyor. Bilim insanları fosilin dünya üzerinde en büyük kara hayvanı olabileceğini söyledi. Bu durumunun önümüzdeki günlerde çalışmaları nasıl etkileyeceği büyük merak konusu. Dinozor fosilinin boyutu görenleri dehşete düşürüyor. İşte tüm dünyanın merakla takip ettiği olayın perde arkası...