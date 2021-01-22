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Haberler Galeri Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta

Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta

Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta... Bilim insanları dünyanın geçmişine dair izlerini yürüttükleri araştırmada, çığır açacak bir buluşa imza attı. Arjantin'de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu. Bulunan bu fosil, önemli bir detayı da barındırıyor. Bilim insanları fosilin dünya üzerinde en büyük kara hayvanı olabileceğini söyledi. Bu durumunun önümüzdeki günlerde çalışmaları nasıl etkileyeceği büyük merak konusu. Dinozor fosilinin boyutu görenleri dehşete düşürüyor. İşte tüm dünyanın merakla takip ettiği olayın perde arkası...

Giriş Tarihi: 22.01.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 11:10
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Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta

Arjantin'de bulunan 98 milyon yıllık dinozor fosili görenleri hayretler içinde bırakıyor. Devasa büyüklükteki fosilin geçmişteki kara hayvanlarının en büyüğü olabileceği ifade edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta
NTV'de yer alan habere göre, Araştırmacılar, söz konusu fosilin dünyada yaşamış en büyük hayvan olduğunu düşünüyor ve bir titanozor olduğuna inanıyor.
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Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta

Yeni keşfe rağmen tarihteki bilinen en büyük hayvan unvanı 33,6 metre uzunluğa sahip olan bir mavi balina tarafından tutuluyor.

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Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta
lk olarak 2013'te Arjantin'de ortaya çıkarılan Patagotitan cinsi bir titanozora ait fosillerden, onun 37 metre fazla uzunluğa ulaştığı ve yaklaşık 55-57 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.
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Son dakika: Yeryüzündeki en büyük hayvan bulundu! Böylesi daha önce görülmedi! Tam 98 milyon yıllık! Görenler şokta
Fosilin parçaları henüz tamamlamadığı için 98 milyon yaşındaki canlının ağırlığına ve uzunluğuna ilişkin net bir tahmin yapılamıyor.