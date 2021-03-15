Müge Anlı’daki Abdurrahman Çığ olayında flaş gelişme! Enişte İsa Akman tutuklandı

Müge Anlı'ya başvuran Abdullah Çığ ve ailesi, enişteleri İsa Akman tarafından dolandırıldıklarını, maddi ve manevi olarak istismar edildiklerini ileri sürmüştü. Palu ailesini hatırlatan olayda, eniştesi İsa Akman tarafından tecavüze uğrayan ve çekilen fotoğraflarıyla tehdit edilen Abdurrahman Çığ, kendisine 500 bin liralık senet imzalatıldığını söylemişti. Müge Anlı yayınında ortaya atılan iddiaların ardından İsa Akman hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte Çığ ailesiyle ilgili yaşananlar...