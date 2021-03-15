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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’daki Abdurrahman Çığ olayında flaş gelişme! Enişte İsa Akman tutuklandı Müge Anlı’daki Abdurrahman Çığ olayında flaş gelişme! Enişte İsa Akman tutuklandı
Müge Anlı'ya başvuran Abdullah Çığ ve ailesi, enişteleri İsa Akman tarafından dolandırıldıklarını, maddi ve manevi olarak istismar edildiklerini ileri sürmüştü. Palu ailesini hatırlatan olayda, eniştesi İsa Akman tarafından tecavüze uğrayan ve çekilen fotoğraflarıyla tehdit edilen Abdurrahman Çığ, kendisine 500 bin liralık senet imzalatıldığını söylemişti. Müge Anlı yayınında ortaya atılan iddiaların ardından İsa Akman hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte Çığ ailesiyle ilgili yaşananlar...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 11:31
Müge Anlı'da işlenen Abdurrahman Çığ olayı herkesi şoke etti. Palu ailesini hatırlatan olayda, Çığ ailesi enişteleri tarafından dolandırıldıklarını, istismar gördüklerini anlatmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, eniştesi İsa Akman tarafından dolandırıldığı, maddi ve manevi olarak istismar edildiği iddiasıyla edildiği iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.
İsa Akman tarafından ormanda tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ, ellerinden bağlanıp ensesine tel bağladıklarını, elbiselerini bıçakla kestiklerini ve çıplak fotoğraflarının çekildiğini söylemişti. Bu fotoğraflarla şantaj yapılan Çığ, eniştesi tarafından kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını açıklamıştı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Müge Anlı'da gündeme gelen olay sonrası Antalya emniyeti harekete geçti. Suçlamaların odağındaki enişte İsa Akman ve ona yardımcı olan üç arkadaşı tutuklandı.
İSA AKMAN HAKKINDAKİ İDDİALAR
Abdurrahman Çığ'ın başına gelenlerin İsa Akman'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı öğrenildi. Akman'ın yapıp aileye yedirdiği peynirleri 9 kişinin zehirlendiği, 1 kişinin ise öldüğü ortaya çıktı.