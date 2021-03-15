Bayburt’ta inşaat kazısında keşfedilen yer altı şehrinin kalan kısımları ortaya çıkarılacak

Bununla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor, yer altı şehrinin kalan kısımlarının da ortaya çıkarılması planlanıyor. 3 binli yıllara dayanan bu yer altı şehriyle ilgili rivayete göre eskiden bu bölgede yaşayan insanlar, savaştan kaçmak için burayı sığınak olarak kullanmış. Bir diğer rivayete göre ise Hristiyanlığın ilk zamanlarında ilk Hristiyanların yerleşim bölgelerinden birisi olduğu, Roma zulmünden kaçmak için bu tünelleri kullandıkları düşünülüyor.