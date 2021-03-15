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15 Mart 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Pangolin ile aslanın kapışması görenleri hayrete düşürdü! Bakın kim kazandı
Pangolin ile aslanın kapışması görenleri hayrete düşürdü! Bakın kim kazandı
Vahşi doğadaki yaşam savaşları görenleri hayrete düşürüyor. Ormanın kralı olarak bilinen aslan ile pangolin kapışması görenleri şaşkına çevirdi. Yaşam mücadelenin kazananı bakım kim oldu.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 12:09