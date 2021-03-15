Pangolin ile aslanın kapışması görenleri hayrete düşürdü! Bakın kim kazandı

Vahşi doğadaki yaşam savaşları görenleri hayrete düşürüyor. Ormanın kralı olarak bilinen aslan ile pangolin kapışması görenleri şaşkına çevirdi. Yaşam mücadelenin kazananı bakım kim oldu.