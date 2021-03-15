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Abdurrahman Çığ'ı istismar eden enişte İsa Akman tutuklandı - 15.03.2021

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Giriş: 15.03.2021 11:27
Güncelleme:15.03.2021 11:27
Müge Anlı’ya başvuran Abdullah Çığ ve ailesi, enişteleri İsa Akman tarafından dolandırıldıklarını, maddi ve manevi olarak istismar edildiklerini ileri sürmüştü. Eniştesi İsa Akman tarafından tecavüze uğrayan ve çekilen fotoğraflarıyla tehdit edilen Abdurrahman Çığ, kendisine 500 bin liralık senet imzalatıldığını söylemişti. İsa Akman'ın aileyi maddi olarak da istismar edildiği öne sürülürken yayında ortaya atılan iddiaların ardından İsa Akman ve ona yardımcı olan üç arkadaşı tutuklandı.
Abdurrahman Çığ'ı istismar eden enişte İsa Akman tutuklandı
Abdurrahman Çığ'ı istismar eden enişte İsa Akman tutuklandı
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