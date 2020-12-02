Ordu’da yaşayan 58 yaşındaki emekli astsubay Remzi Bayazıt, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası 4 Ekim günü evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Günlerdir kardeşinden haber alamayan Suriye Gemici ve arkadaşları Remzi Bayazıt’ bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Remzi Bey’in kaybından 4 gün sonra Gökömer köyü yakınlarında aracı bulunmuş, jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. Kaybından 59 gün sonra Remzi Bayazıt’tan kötü haber geldi. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi…

Ordu'da yaşayan emekli astsubay Remzi Bayazıt, uzaklaştırma kararı alan eşiyle tartıştıktan sonra 4 Ekim günü kayıplara karışmıştı. Uzaklaştırma kararının ardından bir otelde yaşamaya başlayan Bayazıt, Gökömer Köyü'ne doğru yola çıkmış, köy yolunda bir güvenlik kamerasına takılmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Emekli astsubayın arabası kaybolduktan 4 gün sonra, Gökömer Köyü'ndeki babaevinin yakınlarında bulunmuştu. Aracım Remzi Bayazıt'a ait olduğunun anlaşılmasının ardından Jandarma olay yerine intikal ederek havadan ve karadan arama çalışmalarına başlamıştı.

Bir hafta boyunca yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından yapılan arama çalışmalarında Bayazıt'ın ayakkabısı bulunmuştu. Kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Suriye Gemici ve akrabaları cinayetten şüphelenirken aracın biraz ilerisinde tertemiz bir kırmızı gömlek bulunduğu belirtilmişti.

REMZİ BAYAZIT'TAN KÖTÜ HABER GELDİ

58 yaşındaki Remzi Bayazıt'la ilgili kötü haber dün geldi. Bayazıt, arabasının bulunduğu Zaptiye deresine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Daha önce inceleme yapılan bölgede bulunan cenaze, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yabani hayvanların zarar verdiği emekli astsubayın ölüm nedeni yapılan araştırmanın ardından kesinlik kazanacak.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Canlı yayına telefonla bağlanan kardeşi Suriye Gemici, Remzi Bayazıt'ın o saatte köye tek başına gitmeyeceğini, oraya yönlendiren birinin olabileceğini ya da aracın içerisinde başka birinin olduğunu belirtti. Kardeşinin kesinlikle intihar etmeyeceğini söyleyen Gemici, biri tarafından öldürüldüğünü söyledi. Suriye Gemici, aynı zamanda bunun planlanmış bir cinayet olabileceğine dikkat çekti.

Suriye Gemici, bu süreç içerisinde, Remzi Bayazıt'ın eşi ve oğlunun kendisinden şikayetçi olduklarını, Remzi Bey'in kaybıyla ilgilenmediklerini belirtti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)