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Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı

Bilim insanları bu fotoğraflardaki detaylar hakkında açıklama yapamadı. Sosyal medyada yer alan bazı fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. ABD'nin batısındaki Washington eyaletine bağlı Yakima'da ikamet eden Simmons, yakın arkadaşı ile konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı. O anlar ise görenlerin kanını dondurdu.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 12:33
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Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı

ABD'de yaşayan Lori Simmons, evde yalnız olduğu sırada bir telefon programıyla arkadaşıyla konuşmaktaydı.

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Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı

Lori Simmons, yaşanan korku dolu anları anlattı.

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Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı

Simmons, "Birden arkadaşımın yüzü ciddileşti ve bana evde birisinin olup olmadığını sordu. Yalnız yaşıyorum ve söylediği garipti.

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Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı

Evde tek başıma olduğumu söyleyince arkadaşım şoke oldu. Videoyu bir kez daha izlememi söyledi.

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Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı

Hemen kaydı seyrettim, gördüklerime inanamıyordum. Çok korktum." dedi.