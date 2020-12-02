Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı

Bilim insanları bu fotoğraflardaki detaylar hakkında açıklama yapamadı. Sosyal medyada yer alan bazı fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. ABD'nin batısındaki Washington eyaletine bağlı Yakima'da ikamet eden Simmons, yakın arkadaşı ile konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı. O anlar ise görenlerin kanını dondurdu.