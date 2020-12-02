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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı
Bilim insanları bu fotoğraflardaki detaylar hakkında açıklama yapamadı. Sosyal medyada yer alan bazı fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. ABD'nin batısındaki Washington eyaletine bağlı Yakima'da ikamet eden Simmons, yakın arkadaşı ile konuşurken olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı. O anlar ise görenlerin kanını dondurdu.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 12:33
ABD'de yaşayan Lori Simmons, evde yalnız olduğu sırada bir telefon programıyla arkadaşıyla konuşmaktaydı.
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Lori Simmons, yaşanan korku dolu anları anlattı.
Simmons, "Birden arkadaşımın yüzü ciddileşti ve bana evde birisinin olup olmadığını sordu. Yalnız yaşıyorum ve söylediği garipti.
Evde tek başıma olduğumu söyleyince arkadaşım şoke oldu. Videoyu bir kez daha izlememi söyledi.
Hemen kaydı seyrettim, gördüklerime inanamıyordum. Çok korktum." dedi.