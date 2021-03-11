11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'da aranan Adem Bozkurt öldürülmüş olarak bulundu

Müge Anlı'da aranan Adem Bozkurt öldürülmüş olarak bulundu - 11.03.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2021 11:22
Güncelleme:11.03.2021 11:27
48 yaşındaki 3 çocuk babası Adem Bozkurt, 5 Mart günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Karakola kayıp başvurusunda bulunan aile, Bozkurt’u bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Günlerdir her yerde aranan Bozkurt’tan kötü haber geldi. Görgü tanıklarının ifadesinin ardından son görüldüğü yerde yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.
Kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı
Kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı
Adem Bozkurt öldürülmüş olarak bulundu
Adem Bozkurt öldürülmüş olarak bulundu
CANLI İZLE: Müge Anlı 11 Mart Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 11 Mart Perşembe
Aleyna Şeker'in raporu çıktı!
Aleyna Şeker'in raporu çıktı!
Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler!
Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler!
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 9 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 9 Mart Salı tek parça izle
Gökhan Hamurcu canlı yayında gözaltına alındı
Gökhan Hamurcu canlı yayında gözaltına alındı
Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat ölü olarak bulundu
Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat ölü olarak bulundu
Müge Anlı 8 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 8 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Sıla'yı kaçırmakla suçlanan kuzen adliyeye sevk edildi
Sıla'yı kaçırmakla suçlanan kuzen adliyeye sevk edildi
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ