48 yaşındaki 3 çocuk babası Adem Bozkurt, 5 Mart günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Karakola kayıp başvurusunda bulunan aile, Bozkurt’u bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Günlerdir her yerde aranan Bozkurt’tan kötü haber geldi. Görgü tanıklarının ifadesinin ardından son görüldüğü yerde yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.