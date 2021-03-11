Sivas’taki arkeoloji müzesinin gözdesi; Hitit dönemine ait altın mühür yüzük

Bu nedenle de yüzüğün Hititlerde krala içki sunan ve kendisine en yakın kişi olarak nitelendirilen baş sakiye ait olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Yüzük üzerinde bulunan çift başlı kartalın ise Hitit sanatında kutsal hayvan olarak kabul edildiği belirtildi. Mühür yüzüğün bugüne kadar Hititler dönemine ait eldeki tek örnek olduğu belirtildi.