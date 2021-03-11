Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sivas’taki arkeoloji müzesinin gözdesi; Hitit dönemine ait altın mühür yüzük Sivas’taki arkeoloji müzesinin gözdesi; Hitit dönemine ait altın mühür yüzük
Sivas'ta Hitit kralına en yakın kişi konumundaki baş sakiye ait olduğu sanılan ve aynı zamanda mühür olarak kullanıldığı düşünülen mühür yüzük, eldeki tek örnek olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 16 gram ağırlığında olan yüzüğün üzerinde hiyeroglif yazı bulunuyor. Kangal ilçesinde bir tarlada bulunan yüzük, 1988 yılından beri müzenin gözde eserleri arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 11:10
Kangal ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarında bir çiftçi tarafından tarlada bulunan ve üzerinde hiyeroglif simgeler barındıran, Hititlerin son dönemine ait olduğu tespit edilen altın mühür yüzük 1988 yılında Arkeoloji Müzesi envanterine eklendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müzede ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği eser olan ve saf altından yapılan 16 gram ağırlığındaki yüzük görenleri hayran bırakıyor. İlk yıllarda Hitit prenslerinden birine ait olduğu değerlendirilen yüzükteki simgeler, yeni bir tahmini ortaya çıkardı. Mühür üzerindeki hayvan figürlerinin Hititler döneminde sık kullanıldığı, yüzükte farklı tasvirlerin arasında iki yanında gaga ağızlı testi simgesinin yer aldığı belirlendi.
Bu nedenle de yüzüğün Hititlerde krala içki sunan ve kendisine en yakın kişi olarak nitelendirilen baş sakiye ait olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Yüzük üzerinde bulunan çift başlı kartalın ise Hitit sanatında kutsal hayvan olarak kabul edildiği belirtildi. Mühür yüzüğün bugüne kadar Hititler dönemine ait eldeki tek örnek olduğu belirtildi.
Sivas Müze Müdürlüğü görevlisi arkeolog Özge Çavuşoğlu(35), "Altın mühür yüzük, ilimizin Kangal ilçesi Yarhisar köyünde bir çiftçi tarafından bulunuyor ve bu müzeye getiriliyor. Getirildiği dönemde çiftçiden bir araba parasına satın alınıyor. Üzerindeki betimlerin merkezinde bir boğa figürü, iki yanında gaga ağızlı testi, çift başlı kartal ve haç işareti var.
Haç işareti Hititler'de sağlığı sembol ediyor ve bu yüzden betimlendiği düşünülüyor. Hitit imparatorluk çağına tarihleniyor. Bu tarihlemede Boğazköy'de ki benzerleri ile karşılaştırılıyor ve böyle bir tarihleme yapılıyor.