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Adem Bozkurt cinayetinde şüpheli kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı - 11.03.2021

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Giriş: 11.03.2021 11:27
Güncelleme:11.03.2021 11:27
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Adem Bozkurt’tan kötü haber geldi. 5 gün önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Adem Bozkurt’un ailesi, kayıp başvurusu yapmasının ardından Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Her yerde aranan 48 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Göğsünden vurulan Bozkurt’u öldürdüğü şüphesiyle ‘Yakışıklı yeğenim’ dediği şahıs kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı tutuklandı.
Kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı
Kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı
Adem Bozkurt öldürülmüş olarak bulundu
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