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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç ölümündeki detaylar kan dondurdu! Gülüzar ve Hami mahkemede birbirine girdi Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç ölümündeki detaylar kan dondurdu! Gülüzar ve Hami mahkemede birbirine girdi
Bir süre önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili tutuklanan 4 kişi hakim karşısına çıktı. Sakarya'da ailesiyle yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili tutuklanan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı, mahkemede birbirine düştü. Bugüne kadar birbirini koruyan iki sevgiliden mahkemede karşılıklı suçlamalar geldi. Şiar'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise kan dondurdu. İşte Müge Anlı'da ortaya çıkan Şiar'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar...
Giriş Tarihi: 12.02.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 13:19
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde geçen yıl çıkan ev yangınında yanarak hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmış ve anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı, kardeşi Yasin Kıcı ve anneleri Emine Kıcı, Sakarya 3 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı.
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede anne Gülüzar Amanet hakkında; 'Olası kasıtla yangını kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek' suçundan müebbet, 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 1 yıl ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenirken, Hami Kıcı hakkında ise 'canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa eziyet etme' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis ve 'çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Diğer sanıklar Yasin Kıcı ve anne Emine Kıcı için ise 'olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek' suçundan müebbet, 'yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrasında tutuklu 4 kişinin yargılanmasına başlandı.
HAMİ KICI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Mahkemede üzerine atılı suçları kabul etmeyen Hami Kıcı, "Olay günü ben eve gitmedim. Annemde kaldım. Şiar'da sapasağlamdı. Yangın günü de Gülüzar Şiar'ı dövmüştü. Yangını Gülüzar çıkarttı, elektrikli soba ve battaniyeyi yaklaştırdı. Neden yaptı bilmiyorum, yangından sonra bana çocuğu öldüğü için yaktığını söyledi ve evi yaktığını birine söylersem çocukları öldürmekle tehdit etti. Şiar'a vurma, cinsel istismar gibi iddiaları kabul etmiyorum" dedi.
'2 GÜN ÖLÜ ÇOCUĞUMLA YATTIM'
Hami Kıcı'nın çocuğunu öldürdüğünü ve 2 gün Şiar'ın ölü bedeniyle uyuduğunu belirten Gülüzar Amanet, "Hami yalan söylüyor, oğlumu döverek öldürdü hatta sopayla cinsel istismarda bulundu. Hami, Şiar'dan beni kıskandı ve beni öpüyor diye kafasını yere vurdu. Kardeşi Yasin durdurmak isteyince dışarı çıkıp onu da dövdü. Şiar'ı yatağa yatırdım ama alıp dövdü ve sonra kafa üstü yere attı. Bu sefer hiç nefes almıyordu Şiar, kalp masajı yaptım ama öldüğünü anladım. 2 gün oğlumun ölüsüyle yaşadım, Hami'ye durumu anlatınca şekeri yükseldi ve hastaneye gittik."